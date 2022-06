Darum täuschen Frauen einen Orgasmus vor

Sie will, dass er schneller fertig wird

Genau, so ein Quickie zum Einschlafen ist für Männer schön entspannend, aber sie braucht erwiesenermaßen wesentlich länger, um zum Höhepunkt zu kommen. Stress und Erschöpfung wirken sich extrem auf ihre Lust aus – und zwar negativ. Seien wir ehrlich: Wer will schon nach dem Sex hören, dass man es ihr nicht besorgt hat?

Sie hat Orgasmusprobleme

Bei 24 Prozent der Frauen ist der Orgasmus gestört, bleibt komplett aus und 14 Prozent der Frauen haben sogar Schmerzen beim Liebesspiel. Ein genereller Mangel an Lust auf Sex kann daran liegen, dass sie zu wenige männliche Sexualhormone hat (Androgenmangel).



Der Check: Einen vorgetäuschten Orgasmus erkennen Sie definitiv nicht an ihrem Stöhnen. Checken Sie ihren Body: Sind die kleinen Schamlippen angeschwollen und leicht errötet? Ist ihre Klitoris vergrößert? Ist ihre Vagina verengt?

Dann sind Sie auf einem guten Weg. Wenn ihre Bettgefährtin rote Wangen bekommt, heiß wird und ihre Vagina orgiastisch zusammenzuckt – herzlichen Glückwunsch: Ihre Liebste hat definitiv einen Höhepunkt.

Die Orgasmus-Hilfe

Damit Ihr Schatzi ihren Orgasmus nicht mehr vortäuschen muss, gibt es einige Tricks:

Legen Sie „Zunge“ an: Fast 75% der lesbischen Frauen kommen beim Sex auch zum Orgasmus. Das mag viele Gründe haben, aber sicher auch, dass Frauen wissen: Die Klitoris ist das Ziel.

Vorspiel: Frauen brauchen länger, um zum Orgasmus zu kommen. Fangen Sie also schon früh mit Streicheleinheiten an – oder noch besser: Hören Sie einfach nie damit auf.Sex macht mehr Lust auf Sex, weil es die Produktion des körpereigenen Lust-Hormons Oxytocin steigert.

Sex-Toys: Probieren Sie es mal mal mit einer Klitoris-Vakuumpumpe. Das kleine Gerät fördert die Durchblutung des Kitzlers – mit enormer Wirkung.

Lustfördernden Hormone: Bei manchen Frauen wirken auch durchblutungssteigernde Medikamente, die sonst Männer mit Erektionsstörungen bekommen (z. B. Cialis, Viagra).

Kleiner Tipp: Eine ähnliche durchblutungsfördernde Wirkung hat auch starker Kaffee. Je besser sie durchblutet ist, desto mehr Lust hat sie auf Sex und desto leichter kommt sie zum Höhepunkt – und zwar zum echten!