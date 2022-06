Die Zunge hat einige Vorteile gegenüber den Fingern: Sie ist nicht nur weicher und flexibler, sondern auch sensibler, da sich der Druck viel feinfühliger variieren lässt.

Doch so talentiert die Zunge für die orale Befriedigung der Frau auch ist: Meisterhaft wird es erst, wenn Sie genau wissen, wie Sie sie zum Einsatz bringen müssen.

Lernen tut man bekanntlich am besten aus Fehlern. Deshalb zeigen wir Ihnen nun zuerst, was es in jedem Fall zu vermeiden gilt!

Die No-Gos beim Cunnilingus:

Übermäßiger Speichelfluss ist zu vermeiden, gehen Sie sparsam mit Ihrer Spucke um. Faustregel: Dort, wo die Zunge zuletzt war, sollte eine leicht feuchte Linie zurückbleiben, keine Schleimspur wie bei einer fetten Schnecke.

Knabbern mit den Zähnen kann die Lust schnell kippen lassen. Was Ihre Freundin an den Brustwarzen vielleicht heiß macht, gilt nicht automatisch für Kitzler und Schamlippen. Nur die wenigsten Frauen empfinden einen herzhaften Biss im Intimbereich als anregend. Das gilt auch für alles andere: Beim Oralsex ist vor allem Feingefühl gefragt, keine Härte.

Sturm auf die Klitoris: Ein Vorspiel gehört auch beim Cunnilingus mit dazu. Stürzen Sie sich nicht sofort auf ihren Intimbereich, sondern tasten, knabbern, streicheln und küssen Sie sich von ganz oben bis nach unten langsam an ihn heran.

Druck machen: Geduld ist ein wichtiger Faktor, wenn eine Frau zum Orgasmus kommen soll. Geben Sie ihr reichlich Zeit und bringen Sie die nötige Ausdauer mit. Und fragen Sie niemals, wann sie endlich kommt.

So werden Sie zum Cunnilingus-Meister

Ihr oberstes Ziel ist es, herauszufinden, was Ihre Partnerin mag – und was nicht. Es könnte auch sein, dass Ihre Liebste es selbst nicht genau weißt. Dann helfen Sie ihr dabei, ihre eigenen Lustpunkte zu entdecken.

Der Weg ist das Ziel: Arbeiten Sie sich Schritt für Schritt und vor allem langsam zur Klitoris vor. Fangen Sie etwa damit an, ihre Oberschenkel mit Ihrer Zunge zu streicheln und bewegen Sie sich behutsam bis nach oben zum Beckenknochen, wo Sie schließlich ein wenig mehr Druck ausüben können.

In der Ruhe liegt die Kraft, das ist beim Cunnilingus nicht anders. Je langsamer Sie vorgehen, desto schneller kommt sie zum Orgasmus. Lassen Sie sich Zeit damit, schneller zu werden. Erst wenn Ihre Freundin auf den Höhepunkt zusteuert, geben Sie mehr Gas und werden intensiver.

Aufmerksamkeit wird belohnt: Wird die Atmung langsamer und tiefer? Stöhnt sie intensiver? Zucken die Muskeln oder streckt sie Ihnen die Hüfte entgegen? Das sind alles Zeichen dafür, dass ihr gefällt was Sie da tun. Genau so weitermachen!

Manche Frauen mögen die Abwechslung, andere wiederum bevorzugen kleine, sich wiederholende Bewegungen. Probieren Sie es mit einem Mix. Variieren Sie am Anfang, lassen Sie Ihre Zunge in breiten, allgemeinen Bewegungen spielen, bis Sie sich schließlich zum Ende hin nur noch auf die Klitoris konzentrieren.