Das Klischee, dass Männer ständig und überall an Sex denken, hält sich hartnäckig. Ganz gleich, wo sie sich auch aufhalten - im Büro, im Fitnesscenter oder im Restaurant - immer ist der Gedanke an das nächste Schäferstündchen präsent. Aber entspricht das tatsächlich der Wahrheit?

Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben mehrere Universitäten in den USA und Australien Studien durchgeführt. Dabei stand stets die Frage im Raum, wie häufig Männer an das Eine denken und wie oft sich die Gedanken von Frauen um Erotik drehen. Wir stellen Ihnen die Ergebnisse vor.

Die Gedanken der Männer drehen sich um drei Dinge

Was alle Studien herausfanden: Männer denken tatsächlich häufig an Sex. Rund jede halbe Stunde geht es in ihrem Kopf um die schönste Nebensache der Welt. Frauen hingegen widmen sich nur etwa alle 50 Minuten lustvollen Gedanken.

Aber: Damit wurden hartnäckige Thesen belegt, die lange Zeit besagten, dass Männer alle paar Sekunden an das Eine denken. Zudem ergaben die Studienergebnisse, dass es noch zwei weitere Themen gibt, die in den Köpfen der Herrenwelt herumspuken: Schlafen und Essen.

Achtsamkeit statt pure Lust

Doch was bringt die Männer dazu, ihre Gedanken dem Liebesspiel zu widmen? Dahinter steckt nicht immer ein bestimmter optischer Reiz in Form einer attraktiven Person. Vielmehr glauben die Forscher und Forscherinnen, dass Männer ihre Grundbedürfnisse wesentlich mehr in den Mittelpunkt stellen als Frauen.

Das heißt: Sie achten darauf, ob ihr Liebesleben erfüllend ist, sie ausreichend essen und gut schlafen. Darüber hinaus haben die häufigen Gedanken an Sex noch einen anderen Vorteil. Männer regen ihre Fantasie an und stellen sich Dinge vor, die sie im Bett gerne ausprobieren möchten. Und im Idealfall setzen sie ihre Ideen direkt in die Tat um.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal zusammengefasst, wie häufig Männer tatsächlich nur an das Eine denken.