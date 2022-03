Was ihr Name über Sie verrät

Sind Sie attraktiv und sexy? Oder vielleicht doch hässlich und dumm? Ihr Vorname jedenfalls soll eindeutige Hinweise darauf geben.

Das will die Universität Chemnitz jetzt in einer Studie herausgefunden haben. Dafür untersuchten die Wissenschaftler weibliche Vornamen und ihre Wirkung auf andere.

Diese Namen machen Eindruck

Moderne Namen, vor allem die mit "L" beginnen, schneiden dabei grundsätzlich besser ab als Andere. Aber es gibt auch Ausnahmen...



Natürlich sollte man bedenken, dass nicht nur der Vorname eine Person ausmacht, sondern noch ganz andere Qualitäten darüber entscheiden, ob jemand auf andere attraktiv wirkt oder nicht.

Trotzdem kann es ja nicht schaden, was andere Menschen über typische Vornamen so denken. Ist Ihr Name auch darunter und wie wirkt er auf andere? Vergleichen Sie! Mehr dazu in unserer Bildershow!