Jede Braut will nicht nur im Brautkleid, sondern auch in der Hochzeitsnacht hinreißend aussehen. Wir haben da ein paar Vorschläge, wie Sie den Bräutigam mit der richtigen Wäsche sprachlos machen.

Wie sieht die perfekte Hochzeitsunterwäsche aus?

Die eigene Hochzeit ist einer der schönsten Tage im Leben. Doch natürlich soll auch die Nacht nach der großen (oder in Corona-Zeiten kleinen) Feier unvergesslich werden.

Insofern geht es bei der Wahl des perfekten Outfits um viel mehr als nur das Hochzeitskleid. Ebenso wichtig und oft langwierig ist es, die richtige Hochzeitsunterwäsche zu finden. Doch wie sieht die aus?

Die schönsten Dessous-Ideen auf Instagram:

Mit Strumpfband und Strapsgürtel verführen

Eins schon mal vorab: Die eine passende Antwort kann es hier nicht geben. Denn Hochzeitsunterwäsche ist (zum Glück) ebenso individuell wie das passende Kleid für das Ja-Wort. Deshalb gilt auch für die Dessous-Frage: Wichtig ist, dass die Braut sich darin wohl fühlt und alles passt.

Oft reichen schon Details, um den Look unwiderstehlich zu machen. Angefangen beim traditionellen Strumpfband, das nicht nur sexy aussieht, sondern auch Glück bringen soll bis hin zu dem Klassiker der Verführung: Strapse.

Es muss nicht immer Weiß sein

Befreien kann sich die Braut auf jeden Fall von der Idee, dass die Hochzeitsunterwäsche für die Nacht am Tag auch immer bereits unter das Kleid passen sollte. Im Gegenteil, da darf man ruhig wechseln.

Schließlich wählen viele Frauen in Kombination mit dem Brautkleid etwas, was möglichst unsichtbar bleibt, vielleicht sogar hautfarben ist. In der Hochzeitsnacht können Sie ruhig das ganz große Kino abspulen.

Dazu gehört hauchzarte, durchsichtige Spitzenwäsche ebenso wie eine sinnliche Corsage. Das muss übrigens nicht zwingend heißen, dass die Dessous weiß oder cremefarben sind. Klar, in diesen klassischen Brautfarben gibt es ebenfalls unfassbar schöne und aufregende Slips, Bodys, Babydolls oder Negligés.

Aber nicht vergessen – erlaubt ist, was gefällt. Ein verruchtes Schwarz ist daher ebenso legitim wie ein knalliges Rot. Hauptsache, es sieht absolut umwerfend an Ihnen aus.

