Keime im Alltag

Gehören auch Sie zu den Menschen, die immer darauf bedacht sind, ihre Wohnung sauber zu halten und gründlich zu putzen und die es hassen, auf eine öffentliche Toilette zu gehen, weil sich dort einfach viel zu viele Keime tummeln?

Die fiesesten Keimschleudern

Dabei ist gerade das stille Örtchen gar kein so bakterienbelasteter Raum, wie Sie vielleicht denken. Wir begegnen in unserem Alltag ganz anderen Keimschleudern, fassen diese aber selbstverständlich an, ohne uns auch nur ein bisschen zu ekeln.

Im Grunde können uns überall dort Bakterien begegnen, wo Menschen etwas berührt haben. Und das müssen noch nicht einmal fremde Personen sein. Auch wir selbst verteilen überall Keime, die sich dann problemlos Zugang zu unserem Körper verschaffen.

Damit Sie in Zukunft vor unerwünschten Bakterien gewappnet sind, verraten wir Ihnen in unserer Bildershow Keimschleudern, mit denen Sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben.