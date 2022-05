Schönheit ist eine Frage der Perspektive

Bin ich schön? Nicht nur die Frage an sich lastet schwer auf vielen von uns. Es ist vor allem das verbreitete Gefühl, dass Schönheit ein fest definierter Begriff ist. Der darüber hinaus scheinbar ganz enge Maßstäbe zu haben scheint. Das reden wir uns zumindest gerne ein.

Dabei ist letztlich alles eine Frage der Perspektive. Klar, man kann bei jedem Menschen vor allem die Makel sehen: den schlaffen Bauch, die Cellulite, die nicht so ideale Figur. Oder man sieht, was dieser Mensch darüber hinaus an Schönheit hat: ein umwerfendes Lachen, ein wirklich schönes Gesicht, Sexappeal.

Ehrliche, ungefilterte Fotos

Schönheit ist so viel mehr als Perfektion. Genau genommen: Schönheit braucht keine Perfektion. Sondern das gewisse Etwas. Das zeigen uns auch im Mai einmal mehr fünf Influencerinnen, die bei Instagram selbstbewusst zu ihren Makeln stehen und sich für Body Positivity einsetzen. Mit ehrlichen, ungefilterten Fotos, aber zusätzlich ebenso mit starken, reflektierten Worten.

Den Selbstwert von Äußerlichkeiten lösen

Gute Vorbilder helfen, sich selbst gnädiger wahrzunehmen. Eine, die hier vorlebt, dass der eigene Körper schlicht verschiedene Phasen durchläuft und nicht immer gleich aussieht, ist die Bloggerin Rini Frey. Sie thematisiert unter anderem, dass es eine kleinere Kleidergröße all die Anstrengungen nicht wert ist, wenn man dabei selbst unglücklich wird.

Auch Hannah aus Wien will ihre Follower zum Nachdenken anregen, hinterfragt unter anderem Schönheitsideale, entlarvt, wie bei Instagram mit Posen geschummelt wird und fordert dazu auf, den Selbstwert nicht mit Äußerlichkeiten zu verknüpfen. Weil jeder, so Hannah, seinen eigenen einzigartigen Weg finden solle statt sich an Schönheitsideale anzupassen.

Mehr Kurven, mehr Strahlen

Neben Body-Positivity-Aktivistin und Plus-Size-Fashion-Model Natalie zeigt außerdem Milenka Emilia, wie viel eine positive Einstellung und Selbstliebe bei Schönheit ausmachen. Auch Milenka hatte schon besonders dünne Phasen, strahlt aber heute, mit ein paar Kurven, ungleich mehr und attraktiver.

Und dann macht unsere Mai-Runde schließlich noch Ella Gorton perfekt, die zu den Skin-Positive-Influencern gehört und ihre Follower an ihrer langen Reise von Akne zu reiner Haut teilhaben lässt.