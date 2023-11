Stress wirkt sich negativ auf Körper und Seele aus. Viele Menschen sehnen sich deshalb an einen Ort fernab von Arbeit und Alltagschaos. So effektiv kann ein Urlaub dabei helfen, das Ich zu stärken.

In Deutschland ist ein Trend zu erkennen: Immer mehr Menschen verschiedener Altersgruppen fühlen sich im Alltag gestresst. Das Marktforschungsunternehmen Ipsos fand heraus, dass im Jahr 2021 58 Prozent der Deutschen so gestresst waren, dass es sich auf ihr tägliches Leben ausgewirkt hat. Viele Menschen wünschen sich eine Pause, ein Ausbrechen aus ihrer Routine - und meistens erfüllen sie sich diesen Wunsch mit einer Reise. Und tatsächlich kann sich das Reisen positiv auf die mentale und physische Gesundheit auswirken.

Reisen stärkt das Selbstbewusstsein

Auf Reisen muss man sich oft aus seiner Komfortzone herauswagen. Vor allem bei Solo-Reisen gilt es, bestimmte Herausforderungen zu meistern. Einen Mietwagen buchen? Einen Fremden nach der Richtung fragen? Diese und viele weitere Herausforderungen warten auf Reisen. Besonders introvertierte Menschen können hier an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten und merken oft schnell, wie sie mutiger werden. Und ein gestärktes Selbstbewusstsein hat viele Vorteile. Selbstsichere Menschen lassen sich selten von den Meinungen anderer irritieren und tendieren dazu, negative Gedanken schneller zu verarbeiten.

Natürliches Fitnesstraining

Wer verreist, sei es in die Natur oder in eine Großstadt, der wird in der Regel vieles zu Fuß bewältigen. Der Entdeckungsdrang vieler Menschen führt dazu, dass sie gerne mal auf Auto oder öffentliche Verkehrsmittel verzichten, um ihre Umgebung genauer erkunden zu können. Nicht selten ist man am Abend dann überrascht, wenn der Schritte-Tracker des Smartphones zehntausende Schritte anzeigt. So geht das tägliche Training im Urlaub auch, ohne das Fitnessstudio zu besuchen.

Fernab vom Arbeitsstress

Egal ob nur eine Woche oder gleich ein paar Monate: Wer sich im Urlaub wirklich von seinen Arbeitsmails und Anforderungen des Jobs distanzieren kann, profitiert häufig von einem reduzierten Stressgefühl. Es ist kein Geheimnis, dass viele Menschen vor allem durch ihren Job erhöhten Stress empfinden - in vielen Betrieben herrscht ein hoher Zeit- und Leistungsdruck. Im Urlaub einfach mal das Handy ausschalten und nicht an die Arbeit zu denken, kann dabei helfen, neue Energie zu schöpfen. Nicht selten gehen Menschen auf Reisen vermehrt ihren Hobbys und Leidenschaften nach. Schließlich haben sie dort wenig Druck und mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was ihnen wirklich wichtig ist.

Tapetenwechsel

Jeden Tag dieselben Menschen und dieselben vier Wände zu sehen, kann auf Dauer langweilig und auch frustrierend werden. Deshalb kann eine Reise an einen fremden Ort dabei helfen, den Geist zu erweitern. Manchmal brauchen Menschen einen Neuanfang - sei es in der Wohnsituation oder bei der Arbeit. Da die wenigsten sich jedoch trauen, spontan in diesen Bereichen einschneidende Entscheidungen zu treffen, kann auch eine Reise dabei helfen, eine neue Perspektive zu gewinnen. Es empfiehlt sich deshalb, an einen Ort zu reisen, der noch fremd wirkt und an dem man nicht schon zahlreiche Urlaube verbracht hat.