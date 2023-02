Nach überstandener Chemotherapie hat sich Sonya Kraus die Haare kürzer schneiden lassen. Auf Instagram teilte die Moderatorin ein Video ihres Friseurbesuchs und zeigt ihre neue Kurzhaar-Frisur.

Sonya Kraus (49) hat sich nach ihrer überstandenen Chemotherapie für einen radikalen Schritt entschieden. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilte die "Glücksrad"-Moderatorin am gestrigen Sonntag ein Video eines Friseurbesuchs, während dem sie ihre legendäre blonde Mähne kürzen ließ. Ihren über 150.000 Followern zeigte Kraus in dem Clip zunächst ihre nach der Behandlung dünner gewordenen Haare mit den Worten: "So kann ich nicht rumlaufen", bevor die Schere angesetzt wurde.

Auf Instagram erhält Sonya Kraus überwältigenden Zuspruch

"Bin mir selbst noch ganz fremd. Sieht so elegant aus", schreibt Kraus im Begleittext ihres Posts über das Ergebnis. In den Kommentaren erhält die Moderatorin überwältigenden Zuspruch von Followern und Fans sowie von prominenter Seite. So schreibt etwa ihre Kollegin Ruth Moschner (46): "Sehr schön", während Moderatorin Jana Ina Zarrella (46) schlicht "Mega" kommentiert. Mit den Worten "Danke für die lieben Kommentare" bedankte sich Kraus in einem weiteren Post für den Zuspruch der User.

Moderatorin Kraus hatte ihre Brustkrebserkrankung Anfang letzten Jahres öffentlich gemacht und offen über ihre Mastektomie und Chemotherapie gesprochen. Auch deren Auswirkungen wie den Haarausfall sprach Kraus wiederholt auf Instagram an.