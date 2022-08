Halle Berry hat bei Instagram einen neuen Look präsentiert. Die Schauspielerin zeigt sich überraschend mit lilafarbenen Haaren.

Halle Berry (55) experimentiert gerne mit ihrem Styling. Das beweist sie nun erneut und zeigt sich ihren Fans in einem Instagram-Post mit einer neuen Haarfarbe - die Locken der Schauspielerin erstrahlen in Lila! "Ich weiß, ich sehe aus, als würde ich nichts tun, aber meine Haare sind ziemlich beschäftigt", schreibt sie mit einem lachenden Emoji zu den beiden Schnappschüssen, auf denen sie zum einen in die Ferne blickt und zum anderen in die Kamera lächelt.

Lila Herzchen für neuen Look

Bereits zuvor hatte Berry in einem Beitrag einen Undercut mit oben blond gefärbten Haaren in einem wild lockigen Styling gezeigt. Jetzt führte sie mit der neuen Haarfarbe ihre Look-Veränderung noch weiter. Viele Follower sind sich in den Kommentaren einig: Der Schauspielerin steht einfach alles. Viele von ihnen hinterließen lila Herzchen-Emojis unter den Bildern, ihre Schauspielkollegin Julianne Moore (61) fügte ein Flammen-Emoji hinzu.

Ihre neuen Haare präsentierte Berry auch schon anderweitig der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrem Partner Van Hunt (52) besuchte sie einen UFC-Kampf, wie ein Instagram-Post des Schauspielers Mario Lopez (48) vom Samstag beweist.