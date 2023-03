Nach ihrem Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow legt Rihanna bei den Academy Awards nach. Die Sängerin zeigte ihren Babybauch auf dem champagnerfarbenen Teppich in einem schwarzen Kleid, das rund um ihre Körpermitte transparent war.

Sängerin Rihanna (35) hat erneut ihren wachsenden Babybauch gezeigt, als sie bei den Academy Awards am 12. März im Dolby Theater in Los Angeles über den champagnerfarbenen Teppich schritt.

Transparente Körpermitte

Hatte sie bei der Enthüllung ihrer zweiten Schwangerschaft bei ihrem Super-Bowl-Auftritt ein knallrotes Outfit getragen, war es diesmal ein schwarzes Alaïa-Kleid mit Mesh-Oberteil, langen Ärmeln und Rollkragen. Darüber trug Rihanna einen schwarzen Leder-Bralette mit Neckholder, der mit dem seitlich eingeschnittenen Lederrock verbunden war und eine lange Schleppe hatte. Die transparente Stelle rund um ihre Körpermitte brachte ihre Rundung perfekt zur Geltung.

Zu dem Kleid trug sie dezente Tropfenohrringe und Statement-Ringe. Als Krönung hatte Rihanna ihr Haar zu einer Hochsteckfrisur gestylt und sich für ein glamouröses Make-up entschieden. Die Eintönigkeit ihres Looks durchbrach sie mit knallroten Lippen und passenden Nägeln.

Rihanna war für ihren Song "Lift Me Up" im Film "Black Panther: Wakanda Forever" für den Oscar nominiert. Die Trophäe ging an "Naatu Naatu" aus dem Film "RRR".