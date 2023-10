© Imago



Milch

Nicht ganz so lang wie Joghurt ist Milch haltbar. Aber: Auch diese muss man nicht sofort an dem Tag wegschütten, an dem sie abgelaufen ist. Frische Milch hält noch drei Tage länger. H-Milch kann eine Woche später noch getrunken werden. Achtung: Schmeckt sie sauer, sollte sie natürlich entsorgt werden.