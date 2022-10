© © Disney Enterprises, Inc. & Jerry Bruckheimer Inc. All Rights Reserved



Nach dem skandalösen Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard ist Johnny Depp seit Anfang des Jahres in aller Munde. Bei vielen wurde so aber offenbar auch Depps Paraderolle des Piraten Jack Sparrow zurück ins Gedächtnis gerufen. Sein Look gilt deshalb als beliebtes Kostüm für Halloween.