Lebensmittel in geöffneten Dosen

Die Reste einer geöffneten Konserve dürfen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Jedoch nicht in der originalen Dose. Denn das in der Dose vorhandene Zinn reagiert beim Öffnen mit Sauerstoff und wird dadurch in das Lebensmittel abgegeben. Es gibt zwar einen Schutzlack, doch dieser kann beim Öffnen beschädigt werden. Deshalb den Inhalt lieber umfüllen.