Energie sparen: Die größten Stromfresser im Haushalt

In einer Stunde verbraucht der Induktionsherd rund 2,5 Kilowatt Strom. Zwar braucht ein Ceranfeld fast genauso viel, dafür ist Induktion schneller. Ein Liter Wasser kocht in rund vier Minuten, bei einem herkömmlichen Herd in circa sechs Minuten.