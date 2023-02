© Imago



Trinken Sie Wasser!

Wer tagsüber zu wenig trinkt dehydriert. Die Folge sind Kopfschmerzen. Vergessen Sie daher nicht, ausreichend Wasser zu trinken. Dies ist vor allem an heißen Sommertagen wichtig, an denen Sie schwitzen und auf diese Weise noch mehr Wasser verlieren. Dann sollten Sie Ihren Wasserhaushalt wieder auffüllen. Neigen Sie dazu, das Trinken im Jobstress zu vergessen, stellen Sie sich ein Glas auf den Schreibtisch und schenken Sie es immer wieder nach, sobald es leer ist. Gewöhnen Sie sich an, eine kleine Flasche Wasser mitzunehmen, wenn Sie unterwegs sind. So können Sie auch in der U-Bahn oder beim Einkaufen genügend trinken.