© Mario Mensch, Tin Fischer/"Einer von Hundert wird 100"



300 Kilogramm CO2 soll eine Hauskatze jährlich verursachen, mehr als ein Flug nach Mallorca. Mit 300 Kilogramm CO2-Bindung über die Dauer eines Katzenlebens - also 15 Jahre - könne man in manchen Regenwäldern rechnen. "Pi mal Pfote braucht man also einen ausgewachsenen Baum für jedes Katzenjahr."