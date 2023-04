Vorsicht: Diese 17 Dinge hassen Katzen

© Getty Images



3. Beim Fressen stören:

Stören Sie Ihre Katze beim Fressen, kann das Ihr Tier stark stressen. Manche Tiere reagieren darauf möglicherweise sogar aggressiv, da Katzen beim Fressen meist eher schutzlos und abgelenkt sind. Auch in der Natur suchen sich Katzen in der Regel ein ruhiges Plätzchen, an dem sie geschützt vor möglichen Angreifern fressen können.