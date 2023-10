© Getty Images



Mythos: Alkohol wärmt den Körper

Das fühlt sich zunächst so an, weil Alkohol die Blutgefäße erweitert und so die Körperoberfläche stärker durchblutet wird. Allerdings ist der Eindruck trügerisch, denn diese Wärme an der Hautoberfläche wird dann auch an die Umgebung abgegeben. Die Folge: Die Körpertemperatur sinkt sogar und man kann gerade bei Kälte unterkühlen, ohne es zu merken.