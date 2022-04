Ruby O. Fee verrät in einem Interview ihre liebsten Beauty-Tipps und welche Kleidungsstücke in ihrem Kleiderschrank nicht fehlen dürfen.

Ruby O. Fee (26) ist nicht nur erfolgreiche Schauspielerin, sondern beweist auf dem roten Teppich auch immer wieder ein gutes Händchen für Mode und Make-up. Im Gespräch mit der deutschen "Vogue" verrät die 26-Jährige, welche Beauty-Looks sie besonders an sich mag und was in ihrem Kleiderschrank auf keinen Fall fehlen darf.

Ihre Begeisterung für Make-up begann schon früh, wie sie dem Magazin erklärt. "Ich liebe Make-up, schon seit ich Kind bin. Damals habe ich alle geschminkt, wo und wie ich nur konnte", erinnert sie sich zurück. Für ihre vollen Lippen hat sie sich mittlerweile einen Geheimtrick angewöhnt: Sie verwende Augenbrauenstifte auch "gerne mal als Lipliner".

Außerdem sei die Schauspielerin großer Fan von Contouring und dem "Make-up, wie es in L.A. getragen wird". Dieser Look passe am besten zu ihr und lasse ihre Augen größer wirken, auch wenn sie sich selbst nicht erklären könne, warum.

Diese Must-Haves sind in Ruby O. Fees Kleiderschrank

In Sachen Mode trage der "Army of Thieves"-Star gerne Looks, die "schick und unkompliziert" sind. Die Schauspielerin erzählt, dass sie großen Wert auf " elegante Sachen" lege, "die schnell anzuziehen sind". Aus diesem Grund kleide sie sich meist einfarbig, um fein und ordentlich auszusehen. Zu den Must-Haves in ihrem Kleiderschrank zählen Zweiteiler und schwarze, langärmelige Kleider, die sie am liebsten mit coolen Boots kombiniere.