Grundsätzlich können Eltern den Namen ihres Kindes frei wählen. In Deutschland entscheidet das Standesamt, ob der gewählte Name das Leben des Kindes negativ beeinflussen könnte. Auch im Ausland lässt sich nicht jeder Namenswunsch beliebig umsetzen. Manche Namen sind sogar gesetzlich verboten. Wir zeigen Ihnen in unserem Artikel, welche Vornamen in Deutschland und in anderen Ländern verboten sind!