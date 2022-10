Sie jagen uns kalte Schauer über den Rücken und üben gleichzeitig eine magische Anziehungskraft aus. Die Rede ist von Orten, die schlichtweg gruselig sind. Entweder weil sie eine unheimliche Vorgeschichte haben und eine besonders schauderhafte Atmosphäre verströmen.

Gruselige Orte: Übernatürliche Vorfälle?

Oder aber, weil es dort immer wieder zu unerklärlichen, übernatürlichen Vorfällen kommt. Für alle die keine Angst, dafür aber viel Spaß am Nervenkitzel kennen: Wir stellen Schauplätze rund um den Globus vor, die ein gespenstisches Feeling garantieren.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den unheimlichsten Reisezielen.

Der Thrill des Gruselfaktors

Plätze mit unheimlicher Atmosphäre, wie die verlassenen Beelitz-Heilstätten in Deutschland, der Wald der Selbstmörder in Japan oder die Geisterstadt Centralia in den USA, in der seit Jahrzehnten die Nebelschwaden einer brennenden unterirdischen Kohle-Mine aufsteigen, sind dabei noch die harmloseren Beispiele.

Selbst wenn Sie nicht an Geister glauben, gibt es doch eine ganze Reihe von Orten, an denen diverse Menschen von paranormalen Erscheinungen berichten, die sich mit Logik einfach nicht erklären lassen: Eine Straße in Hongkong, auf der zahlreiche Menschen ins Unglück rasen, weil sie einen Geist gesehen haben.

Der Tower von London, in dem bis heute die geköpfte Frau von Heinrich VIII. gesichtet wird. Untote Seefahrer, die auf Sylt nachts seltsame Salzwasserpfützen hinterlassen. Oder der Geist von Abraham Lincoln, der im Weißen Haus selbst bekannte Staatsmänner wie Winston Churchill erschreckt hat.

Unheimliche Orte aus aller Welt

Das alles muss man natürlich nicht glauben. Aber mal ehrlich – der Thrill des Unerklärlichen und der Gruselfaktor, den seltsame, übernatürliche Geschichten einem Ort verleihen, sind doch ziemlich spannend. In diesem Sinne: Genießen Sie die Gänsehaut mit unserer großen Bildershow der unheimlichsten Hotels, Schlösser oder Gemeinden der Welt. Und wer weiß, vielleicht wirkt die Anziehungskraft auf Sie so sehr, dass Sie Inspirationen für den nächsten Grusel-Urlaub sammeln.