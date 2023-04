Was bedeutet eine Reisewarnung?

Das Auswärtige gibt regelmäßig Sicherheitshinweise für Länder, bei denen es nötig scheint, auf länderspezifische Risiken für Reisende aufmerksam zu machen. Muss jedoch davon ausgegangen werden, dass in einem Land für jeden Reisenden eine konkrete Gefahr für Leib und Leben besteht, so spricht das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus. Zudem kann auch nur vor Reisen in bestimmte Regionen eines Landes gewarnt werden. Hierbei handelt es sich um eine Teilreisewarnung. Gegebenenfalls können Deutsche, die in solchen Ländern oder Regionen leben, zur Ausreise aufgefordert werden.

Die aktuellen Reisewarnungen des Auswärtigen Amts

Stand 12.04.2023

Afghanistan : Reisewarnung

: Reisewarnung Ägypten : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Algerien : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Armenien : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Aserbaidschan : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Äthiopien : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Belarus : Reisewarnung

: Reisewarnung Burkina Faso : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Côte d'Ivoire : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Demokratische Republik Kongo : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Eritrea : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Haiti : Reisewarnung

: Reisewarnung Irak : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Iran : Reisewarnung

: Reisewarnung Japan : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Jemen : Reisewarnung

: Reisewarnung Kamerun : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Libanon : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Libyen : Reisewarnung

: Reisewarnung Mali : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Mauretanien : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Mosambik : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Myanmar : Reisewarnung

: Reisewarnung Nigeria : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Niger : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Pakistan : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Palästinensische Gebiete : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Philippinen : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Russische Föderation : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Somalia : Reisewarnung

: Reisewarnung Südsudan : Reisewarnung

: Reisewarnung Syrien : Reisewarnung

: Reisewarnung Tschad : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Ukraine : Reisewarnung/Ausreiseaufforderung

: Reisewarnung/Ausreiseaufforderung Venezuela : Teilreisewarnung

: Teilreisewarnung Zentralafrikanische Republik: Reisewarnung

Reisewarnungen ersetzen die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts für die jeweiligen Länder. Auch wenn sie definitiv ernst genommen werden sollten, sind Reisewarnungen jedoch kein juristisches Ausreiseverbot.

Detaillierte Erklärungen zu den einzelnen Reisewarnungen und Teilreisewarnungen des Auswärtigen Amts finden Sie hier.