Heiße Fotos und Traumreisen

Alexis Ren hat mittlerweile mehr als 17 Millionen Follower auf Instagram. Eine ihrer Leidenschaften ist das Reisen . Alexis zeigt sich unter anderem beim Tauchen auf Hawaii, beim Rollerfahren in der Karibik oder in einem Hotel auf Mykonos mit dem azurblauen Meer Griechenlands im Hintergrund. Nicht selten ist sie auf ihrem Profil in lasziven Posen und knappen Outfits zu sehen.

So reagieren die Fans

Ihren Fans scheint das zu gefallen. Ihre Beiträge werden regelmäßig mit Zehntausenden, teilweise Hunderttausenden, von Likes versehen und in den Kommentaren hagelt es regelrecht Komplimente und Emojis wie "❤️" ,"🔥" und "🤩".

Wer ist Alexis Ren?

Model und Influencerin Alexis René Glabach, besser bekannt als Alexis Ren, wurde am 23. November 1996 in Santa Monica, Kalifornien, geboren. Bereits mit 13 Jahren begann sie ihre Modelkarriere für das Modelabel Brandy Melville. Seitdem modelte Sie unter anderem für Calvin Klein, L’Oreal und Puma. Auch in Magazinen wie “Maxim“, “GQ“ und der Bademoden-Ausgabe von “Sports Illustrated“ war sie bereits zu sehen.

Vor der Linse und auf dem Parkett

Neben diversen Modeljobs und Businessdeals hat Alexis auch jahrelange Erfahrung im Ballett. Bei “Dancing with the Stars“ (in Deutschland ist das Format als “Let’s Dance" bekannt) belegte Sie 2018 mit ihrem Partner Alan Bersten den vierten Platz.