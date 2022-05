Wie sieht das Wasser gefährlicher Strände aus?

Das Meer leuchtet türkisfarben. Der Sand erinnert an feinsten Puderzucker. Dazu diese endlose Weite und die rauschenden Wellen. Wer im Urlaub solche Szenen sieht, will spontan nur eins: Badeklamotten an und rein in die Fluten!

Schließlich sind paradiesische Strände wunderbare Träume. Und was soll schon passieren, wenn man diesen Traum lebt? Dummerweise eine ganze Menge, wenn Sie sich dafür das falsche Fleckchen Erde aussuchen. Manche Küstenabschnitte dieser Erde verbergen nämlich hinter ihrer grandiosen Optik jede Menge Gefahren.

Krokodil am Traumstrand

Ungerecht, aber wahr: Auch das Paradies ist bisweilen eine Mogelpackung. Zumindest, wenn Sie unbedingt baden wollen, halten einige der schönsten Strände des Planeten nicht, was sie versprechen.

Oder würden Sie an einem endlosen, absolut idyllischen Sandstreifen damit rechnen, plötzlich vor einem vier Meter langen Krokodil zu stehen?

Gefährliche Strömung

Auch die reißende Strömung hat an einigen der traumhaftesten Küsten schon viele Menschen in den Tod gerissen. Sogar mit radioaktiver Verseuchung muss man mitunter rechnen.

Ganz zu schweigen von all den Meeresbewohnern, die Badende in Gefahr bringen, angefangen von Piranhas und giftigen Quallen bis hin zu Haien. Gerade letztere lauern, anders als viele denken, keineswegs nur in Südafrika oder Australien sondern mittlerweile auch an beliebten Badestränden.

Da die Temperatur der Meere steigt, kommen immer mehr Tiere auch an die Strände. Nicht nur die pazifische Auster lebt bereits in der eigentlich zu kalten Nordsee, auch siedeln sich immer mehr Quallen im Mittelmeer an.

Damit Sie im nächsten Urlaub auf Nummer Sicher gehen, verraten wir in unserer Bildershow, an welchen Stränden Sie es lieber bei einem ausgedehnten Spaziergang belassen sollten.