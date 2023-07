Was aussieht wie eine Kleinstadt in Frankreich, befindet sich in Wirklichkeit mitten im malaysischen Dschungel. Doch was hat es mit dem tropischen Colmar auf sich?

Das Städtchen Colmar im französischen Elsass ist bekannt für seine bezaubernden Fachwerkhäuser und engen Gassen. Allerdings ist das besondere Flair nicht nur an der deutschen Grenze zu finden, sondern auch mitten in einem Urwald. Denn in Malaysia, nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur, steht ein Nachbau des romantischen Städtchens.

Ein Themenpark im Urwald

Mitten im Regenwald wurde das "Colmar Tropicale" errichtet. Zurückzuführen ist das Projekt auf den ehemaligen Regierungschef Mahathir bin Mohamad (97), der sich nach einer Europareise in das kleine, französische Dörfchen verliebt hatte. In den 90er Jahren nahm sich der Bauunternehmer Vincent Tan (71) der Sache an und finanzierte den Bau des Colmar-Doubles in den Berjaya Hills.

Der französische Architekt Jean Cassou plante das Areal. Am Ende kam eine Art Themenpark heraus, der im Jahr 2000 eröffnete. Unter anderem Restaurants, Cafés und auch ein Hotel sind in Colmar Tropicale errichtet worden. Nicht weit davon entfernt steht die Elsässer Hohkönigsburg - auch wenn das Original nicht in Colmar zu finden ist, sondern in der Nähe von Sélestat.

Alte Dörfer wurden nach Malaysia geholt

"Das im Jahr 2000 eröffnete Colmar Tropicale ist der Stadt Colmar aus dem 16. Jahrhundert im Nordosten des Elsass in Frankreich nachempfunden und enthält auch architektonische Entwürfe und Elemente der umliegenden alten Dörfer Riquewihr, Turckheim und Kaysersberg", heißt es auf der Webseite. Die Häuser, die Straßen sowie Restaurants kommen dem Original sehr nah - blendet man den Urwald drumherum aus.

Springbrunnen, Kopfsteinpflaster und die Fachwerkhäuser lassen einen in die französische Kultur eintauchen - oder zumindest in die Illusion davon. Viele Aktivitäten werden den Gästen geboten: von Reitausflügen über Golfmöglichkeiten bis hin zu Paintball. Auch Hochzeiten sind in der Kopie des französischen Ortes möglich.