Mit dem aktuell mächtigsten Reisepass der Welt kann der Besitzende in 175 Länder einreisen, ohne ein Visum beantragen zu müssen. Zu diesem Ergebnis kommt der "Passport Index 2022" von der kanadische Beratungsfirma Arton Capital. Diese wertet regelmäßig die Visabestimmungen der einzelnen Länder aus. Gibt es in einem Staat eine Änderung, wird diese in dem Ranking berücksichtigt, sobald diese in Kraft ist. Von welchem Staat der mächtigste Reisepass der Welt ist, verraten wir Ihnen später.

So viel sei gesagt, der deutsche Reisepass ist es nicht. Trotzdem ist dieser ein echter Schatz für Reisende. Denn der deutsche Pass landet in dem Reisepass-Ranking immerhin auf dem zweiten Platz. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat und bei der Einreise in fremde Länder mit dem bordeauxroten Dokument wedeln kann, genießt in 171 von insgesamt 198 untersuchten Ländern und Regionen maximale Reisefreiheit und kann den Trip ohne einen langwierigen Visumsantrag genießen.

Das sind die 20 wertvollsten Reisepässe der Welt:

Vereinigte Arabische Emirate



Aktuell ist kein Pass weltweit mächtiger. Einwohnende der Vereinigte Arabische Emirate können laut Passport Index von Arton in 175 Länder der Welt visafrei einreisen. Deutschland, Spanien, Schweden, Finnland, Luxemburg, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Schweiz, Japan und Südkorea



Mit 171 Ländern, die ohne langwierige Visa-Anträge bereist werden können, teilen sich diese Pässe Platz 2. Dänemark, Belgien, Portugal, Norwegen, Polen, Irland, Vereinigte Staaten und Neuseeland



170 Ländergrenzen öffnen sich für Staatsbürgerinnen und -bürger dieser Staaten spielend. Tschechien, Griechenland, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Australien



169 Länder visafrei bereisen können Inhabende dieser Pässe. Malta, Kanada, Slowakei, Singapur und Litauen



168 Länder reichen für Platz 5 im Ranking. Slowenien, Estland und Lettland



167 Länder im Passport Index. Zypern, Liechtenstein, Island, Kroatien, Rumänien und Bulgarien



165 Mal weltwelt visafrei einreisen können Staatsbürgerinnen und -bürger dieser sechs Länder. Malaysia



Die Staaten öffnen ihren Bürgerinnen und Bürgern in 163 Ländern problemlos die Grenzen. Brasilien und Monaco



Mit 161 visafreien Ländern werden diese Staaten im Passport Index gelistet. Argentinien



159 visafreie Länder stehen den Argentinierinnen und Argentiniern offen. Chile



Auf Rang 11 landet der rote Pass von Chile, der für 157 Länder reicht. Hongkong und Andorra



In 154 Länder können Bürgerinnen und Bürger dieser Staaten leicht einreisen. San Marino



152 Länder können mit diesem Pass visafrei bereist werden. Brunei



151 Länder für diesen Staat. Barbados



Will man verreisen, wenn man auf Barbados lebt? 150 Länder stehen den Bewohnenden jedenfalls offen. Mexiko



Platz 16 im Ranking und 149 visafrei zu bereisende Länder. Israel



Dieser Staat landet mit je 148 frei zugänglichen Destinationen auf Platz 17. Bahamas, Uruguay und Ukraine



Mit 145 visafrei bereisbaren Ländern haben es diese Pässe gerade noch in die Top 20 geschafft. Peru



Platz 19 und immerhin 144 Staaten. Vatikanstadt



Bürgerinnen und Bürger des Stadtstaats können 143 Länder der Welt ohne umständliche Visa-Verfahren bereisen.

2022 sind die Vereinigten Arabischen Emirate Sieger des internationalen Rankings. Knapp dahinter - mit jeweils 171 Ländern – liegen neben Deutschland, der Schweiz und Österreich die Länder Spanien, Niederlande, Schweden und Finnland sowie Luxemburg, Frankreich, Italien, Japan und Südkorea. Platz Drei mit 170 Ländern, die ohne erst ein aufwendiges Visum beantragen zu müssen bereist werden können, teilen sich Dänemark, Belgien, Portugal und Norwegen sowie Polen, Irland, die USA und Neuseeland.

Das sind die 20 schlechtesten Reisepässe der Welt:

Afghanistan



Einsames Schlusslicht auf Platz 94 im Ranking und damit der schwächste Reisepass der Welt ist das afghanische Reisedokument. Mit ihm kann man nur 36 Länder visafrei breisen. Syrien



Der vorletzte Platz im Reisepass Ranking und 38 Staaten für dieses Land. Irak



Platz 92 im Gesamt-Ranking - damit sind 39 Länder visafrei bereisbar. Somalia



43 Länder schafft der somalische Reisepass. Pakistan und Jemen



44 Ländern stehen den Bewohnenden der Länder auf Platz 90 offen. Palästinensische Gebiete



Nur 47 Länder lassen Inhabende dieser Pässe ohne Weiteres hinein. Bangladesch, Lybien und Nordkorea



Zwei Reiseziele mehr stehen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern dieser drei offen. Eritrea



Die eritreischen Bürgerinnen und Bürger dieser drei offen. Iran



Dieser Pass reicht noch für 51 Länder. Südsudan, Kongo (dem. Rep.), Sudan und Äthiopien



Diese Staaten bedeuten für 52 Länder visafreies Reisen. Nigeria



53 mal visafreies Reisen für de nigerianische Bevölkerung. Das reicht für Platz 84 im Passport Index. Sri Lanka, Republik Kongo, Nepal und Myanmar



54 Länder weltweit öffnen für Pässe aus diesen Staaten ohne Visum die Grenzen. Libanon und Kosovo



55 Länder und Rang 82 im Gesamtfeld aller Pässe für diese Staaten. Liberia und Burundi



57 visafreie Länder reichen nur für Rang 81 im Passport Index. Kamerun und Dschibuti



58 Länder ohne Visapflichten schaffen diese Pässe. Zentralafrikanische Republik



59 Länder und Passport-Power-Rang 79. Guinea-Bissau, Mali und Laos



60 Länder für diese Staaten. Angola, Tschad und Haiti



Nur 61 Länder ohne Visa sind mit Reisedokumenten aus diesen Staaten möglich. Niger, Guinea und Komoren



62 visafreie Einreiseländer reichen für Platz 76 im Gesamt-Ranking. Mauretanien, Togo, Algerien, Äquatorialguinea, Ägypten und Turkmenistan



Einwohnerinnen und Einwohner dieser Länder reisen visafrei in 63 Staaten.



Ranking-Trend: Vorne Europa, hinten Krisengebiete

Wer sich die Top 20 des Rankings anschaut, merkt schnell: Die vorderen Plätze sind vor allem in australischer, europäischer und nordamerikanischer Hand. Umgekehrt wird das hintere Feld der Liste stark von Krisengebieten und Entwicklungsländern geprägt.

Die geringste Reisefreiheit haben wenig überraschend die Afghaninnen und Afghanen, denen gerade einmal 36 Länder der Welt ohne lange Warteschlangen und Visabeantragung offen stehen. Auch Syrien und Irak landen mit jeweils weniger als 40 Ländern ganz weit hinten.