Allure of the Seas - 5,492 Passengers, 2 FlowRiders, An Ice-skating Rink, a Zip-Line, Rock-climbing walls, mini golf, Basketball Court, Aqua Theater & 20+ Restaurants. How long could you stay on there for? 😎🛳🚁🕹 Courtesy of @dronejumper #DroneOfTheDay

