Leuchttürme sollen Schiffe in den sicheren Hafen lotsen. Unzählige Seeleute verdanken ihnen ihr Leben. Die berühmtesten Lichthäuser hat „10 Most Today“ zusammengestellt. Wir stellen Ihnen die unverwechselbaren Leuchttürme vor.

Am Anfang war das Feuer

Die Geschichte der Leuchttürme reicht bis ins dritte Jahrhundert vor Christus. Das erste Lichthaus wurde vermutlich 280 vor Christus auf einer Insel vor der ägyptischen Hafenstadt Alexandria errichtet. Ein Erdbeben zerstörte das Bauwerk im 14. Jahrhundert vollständig.

Zunächst wurden Lichtsignale noch mittels eines Feuers erzeugt. Später ersetzten Öllampen und schließlich Gaslampen die Lichtquelle. Heute wird das Licht elektrisch betrieben. Die meisten Leuchttürme sind vollständig automatisiert.

Leuchttürme in Deutschland

Auch an den deutschen Küsten sind zahlreiche Leuchttürme zuhause. Die rot-weiß-gestreiften Lichthäuser an Nord- und Ostsee sind beliebte Fotomotive vieler Touristen. Der südlichste Leuchtturm Deutschlands steht in Lindau am Bodensee in Bayern. Mit seinen 33 Metern weist er seit 1856 Schiffen auf dem Bodensee den Weg.

Haben Leuchttürme ausgedient?

Trotz Radar und Satellitensystemen haben Leuchttürme nicht ausgedient. Noch heute weisen sie kleinen und bei technischen Ausfällen auch großen Schiffen den Weg. Zusätzlich dienen die Türme als Antennenträger für Radar- und Funkanlagen. Heute sind Leuchttürme allerdings vor allem eins: ein beliebtes Ziel für viele Touristen.

In unserer Bildershow zeigen wir Ihnen die berühmtesten Leuchttürme der Welt.