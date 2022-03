Manche Ortsnamen sind lustig, wie Großklein in der Steiermark, oder klingen nach Sonnenschein, wie Frühling in Bayern - doch es geht auch anders! Wir haben negative Ortsnamen gesammelt, die eher abschreckend wirken.

Stellen Sie sich vor, Sie entdecken ein unberührtes Stück Land, einen See oder gar eine ganze Insel: Welchen Namen würden Sie Ihrer Entdeckung geben?

Die Entdecker der folgenden Stellen waren entweder sehr enttäuscht oder hatten einen schlechten Tag. In dieser Bildershow zeigen wir Ihnen einige Orte mit deprimierenden Namen >>

Die deprimierendsten Ortsnamen auf Instagram:

Basierend auf diesem Instagram-Account haben die Autoren Cécile Coulon und Damien Rudd eine Kartensammlung zusammengestellt und diese in ihrem Buch "Triste Tropique/ Topographies of Sadness", zu deutsch in etwa traurige Landschaften, festgehalten.

Von "Massacre Bay" bis "Suicide Point"

An der "Massacre Bay" schwimmen zu gehen klingt schließlich genauso wenig einladend, wie den Ausblick vom "Suicide Point" zu genießen. Letzterer, der Suizid-Punkt, befindet sich in der Nähe von Kalpa in Indien.

Seinen Namen erhielt er, weil Touristen und Wanderer so sehr von der Umgebung beeindruckt waren, dass sie einen der vielen Gräben auf dem Weg zum Aussichtspunkt übersahen und in den Tod stürzten. Auch Zäune halfen hier wohl nicht weiter.

Weitere interessante Ortsnamen

Lassen Sie sich von der Sammlung nicht die Stimmung vermiesen! Deprimierende Städtenamen aus Deutschland sind noch nicht gesammelt worden, aber es gibt auch hierzulande skurrile Benennungen. Hier erfahren Sie mehr über seltsame Ortsnamen in Deutschland.

Was verrückte Namen angeht, ist Deutschland zwar vorne mit dabei, doch auch international gibt es viel zu lachen. In unserer Bildershow zeigen wir Ihnen die irrsten Städtenamen der Welt.

Doch das ist noch nicht alles, denn Regionen wie Tabasco und Chihuahua gibt es wirklich!

Nicht weniger interessant sind die internationalen Ortsnamen, bei denen auf etwas ganz anderes geachtet wurde: Lernen Sie die längsten und kürzesten Ortsnamen der Welt kennen.