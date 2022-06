Nichts gegen Hamburg, Berlin oder München. Aber so viel die Großstädte der Republik auch zu bieten haben – als Reiseziel für einen Wochenendtrip sind sie keine besonders originelle Wahl.

Die coolere und ziemlich lohnenswerte Alternative: Hübsche Dörfer und Städte, die nur ein paar Tausend Einwohner haben. Wir stellen einige der schönsten dieser Ziele in Deutschland vor.





Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit Deutschlands schönsten Kleinstädten.

Klein, aber fein

Gerade für lange Wochenenden mit Feier- und Brückentagen sind Kurzurlaube in Städte eine ideale Möglichkeit, einmal rauszukommen und neue Eindrücke zu sammeln.

Wem die üblichen hippen Großstädte zu überlaufen und stressig sind, der findet in Deutschland zum Glück genug Gegenentwürfe: Dörfer und kleine Städte, die mit Charme statt mit Größe punkten. Weil sie malerische Straßenzüge und gemütliche Kneipen bieten. Weil sie der Natur ganz nah sind oder mit kleinen, aber feinen Galerien und viel Kreativität begeistern.

Von wegen Kleinstadt-Mief

Da ist etwa das romantische Bacharach am Rhein, das in einer UNESCO-Welterbe-Region liegt. Oder wie wäre es mit einem Abstecher nach Assinghausen in Nordrhein-Westfalen, wo der ganze Ort ein einziger Rosengarten ist?

Diese deutschen Kleinstädte sind echte Touristenmagnete.

Auch für skurrile Eindrücke haben wir einen Vorschlag parat: Die himmelhohen bizarren Felsen von Tüchersfeld in Bayern, auf denen Fachwerkhäuser gebaut wurden und so für ein einzigartiges Panorama sorgen.

Vergessen Sie also das abgewetzte Klischee vom Kleinstadtmief. Die hübschen Örtchen, die wir in unserer Bildershow vorstellen, sind zwar nicht weltbekannt – aber jede Reise wert.

In dieser Bildershow entdecken Sie die schönsten Altstädte Deutschlands.

Hier finden Sie die schönsten Ziele für einen Wochenendtrip in Deutschland.