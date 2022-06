Alltagsflucht mit Korb und Decke

Urlaubsgefühl ist gar nicht so schwer herzustellen. Manchmal braucht es dafür nur eine Decke, einen gut mit leckeren Speisen und Getränken gefüllten Korb – plus natürlich einen Ort, an dem sich das alles besonders genießen lässt. Ein Picknick ist gerade im Sommer, die ideale Gelegenheit, mal ein bisschen runterzukommen und es sich gut gehen zu lassen. Je idyllischer die Umgebung dafür, desto unvergesslicher die Alltagsflucht.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit 15 deutschen Ausflugszielen, zu denen Sie Picknickkorb und -decke unbedingt mitbringen sollten.

Am richtigen Ort schmecken Essen und Trinken doppelt so lecker

Was genau Sie in den Picknickkorb packen – von Mini-Pizza und Antipasti bis hin zu Würstchen im Blätterteig, Cocktailtomaten oder Muffins – ist letztlich zweitrangig, wenn das Ambiente nicht stimmt. Die besten Speisen und Getränke sind nur noch halb so lecker, wenn der Picknickplatz schlecht gewählt ist. Und doppelt so lecker, wenn er sogar besonders schön ist, weil er spektakuläre Natur, Weitblick oder ein außergewöhnliches Setting bietet.

Picknicken vom Odenwald bis zur Pfaueninsel

In Deutschland gibt es dafür zum Glück reichlich Optionen. Damit für jeden Geschmack etwas dabei ist, haben wir das in unsere Vorschlagsliste gepackt, was auch einen verlockend gefüllten Picknickkorb ausmacht: Vielfalt. Also gibt es ebenso Decken-Ausbreit-Optionen in Schleswig-Holstein wie am Alpenrand, an malerischen Seen wie dem Walchensee in Bayern ebenso wie auf den imposanten Steinen des Felsenmeers im Odenwald, auf klassischen Wiesen wie im Hamburger Jenischpark ebenso wie auf einer Gracht in Friedrichstadt. Sie können mit Blick auf den Leuchtturm Westerheversand schlemmen, in den Weinbergen im Rheingau oder zwischen Wasserbüffeln und Pfauen auf der Pfaueninsel in Berlin.

Natürlich gibt es neben unseren 15 Favoriten noch unzählige weitere hübsche Flecken in Deutschland, wo es sich lohnt, die Seele mit kulinarischer Verpflegung baumeln zu lassen. Und das Gute am Picknicken ist: Man hat besonders viel Zeit, um all die wunderbaren Orte auch wirklich auf sich wirken lassen.