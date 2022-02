Alljährlich erwählt das Condé Nast Traveler Magazin die "world sexiest beaches" - die angesagtesten Strände der Welt. Auch in diesem Jahr war es vor einigen Tagen wieder so weit und die Liste wurde veröffentlicht. Rund um den Globus hat man in diesem Jahr 19 Strände ausgewählt, die sich zu den besten der Welt zählen dürfen. Eine Rangfolge vergibt die Zeitschrift nicht. Dafür wird jeder Strand intensiv besprochen in den Kategorien "vibes", Leute, Sonnenuntergang und Hotelempfehlung.

Hier geht's zur großen Bildershow mit den schönsten Stränden der Welt!

Zu den schönsten Stränden gehören Klassiker wie die Strände von Bodrum in der Türkei, Strände der Seychellen und der Malediven, South Beach in Florida und Paradiese Beach auf Mykonos. Auch ein paar Stadtstrände hat man ausgewählt wie den von Salvador in Brasilien oder den Grand Plage von Biarritz. Aber auch ein paar kleine Entdeckungen sind dabei. So empfiehlt das Magazin den Pidgeon Point Beach auf Antigua, den Playa Tamarindo in Costa Rica, die winzige Insel Motu Tané, auf der sich ein Luxusresort für 20 Personen befindet oder Caprera Island, eine kleine Insel vor Sardiniens Küste.

Die empfohlenen Hotels reichen von sehr teuer bis richtig günstig. Das teuerste empfohlene Hotel ist Motu Tane. Die winzige Insel gehört dem Hotel, wer also auf die Insel möchte, muss sich im Hotel einmieten. Das allerdings dürfte für die meisten unbezahlbar sein. Da man das Hotel nur komplett mieten kann, alleine, zu zweit oder für bis zu 20 Personen, muss man tief in die Tasche greifen: Zwischen 25.000 und 43.000 Dollars kostet eine Nacht. Dafür darf man dann aber auch den kompletten Luxus des Hotels genießen. Glücklich der, der sich das leisten kann.

Das es auch günstiger geht, zeigt das Kuta Paradiso, ein Hotel, das direkt am Strand Kuta Beach liegt, einem der schönsten der Insel Bali (Indonesien). Hier kostet ein Doppelzimmer 140 Dollars pro Nacht. Sehr schön ist auch das empfohlene Hotel für den Strand von Tarifa (Spanien). Für 185 Dollars pro Nacht im Doppelzimmer darf man in einem der schönsten Hotels des Landes nächtigen. Das "Posada la Sacristia" ist ein historisches Hotel aus dem 17. Jahrhundert.