Entspannen am seidenen Faden

Saunieren ist gesund, stärkt das Immunsystem und entspannt Körper und Seele. Ob man allerdings auch entspannen kann, wenn die Sauna eine Gondel ist, die an einer Seilbahn in schwindelerregender Höhe zum Berggipfel fährt?

Wer ausprobieren möchte, ob er in einer Sauna am Drahtseil richtig entspannen kann, der sollte sich nach Ylläs in Finnland begeben, denn dort gibt es eine Sauna-Gondel, welche ihren Passagieren in den 15 Minuten Fahrt ganz schön einheizt.

Saunieren auf hoher See

Wer sichergehen will, dass es einem wegen des Aufgusses heiß wird und nicht wegen der Aussicht, kann sich auf ein Sauna-Schiff oder ein Saunaboot begeben. Auf hoher See saunieren kann man am besten in der Panorama-Sauna auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 2“ von TUICruises.

Aufguss auf dem Sauna-Boot

Etwas beschaulicher sind Sauna-Schiffe in Finnland oder Schweden. Aber auch bei uns gibt es schwimmende Saunen, wie das Saunaboot Montabo auf dem Scharmützelsee in Brandenburg. Mit an Bord ist hier nicht nur eine verspiegelte Sauna für die schöne Aussicht und ein Tauchbecken sondern auch eine Grillstation und eine Bar für den kulinarischen Aufguss nach dem Aufguss.

Vom Boot zum Bus zur Berghütte

Auch keine Weltreise entfernt ist das Arena Badeschiff auf der Spree in Berlin. Und wen es doch weiter weg zieht, der sollte sich eine Stadtrundfahrt durch Tallinn genehmigen – im Sauna-Bus. Wer verspiegelten Saunen hingegen weniger abgewinnen kann, für den wäre vielleicht die höchste Freiluftsauna in Europa genau das richtige. Die Schutzhütte „Schöne Aussicht“ in Südtirol verspricht heiße Aufgüsse und die schönste Aussicht aus dem Outdoor-Pool über den Hochjoch-Gletscher.

Hier kommt die Sauna zu Dir

Wer dann genug von seiner Sauna-Weltreise hat, der kann sich seine Sauna auch ganz bequem nach Hause holen, mit der Fass-Sauna zum mieten. Die kann man fast überall abstellen lassen und los geht es.

Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, für den hat die zehn extremsten Saunen und Sauna-Orte gekürt. Kommen Sie mit auf eine Reise zu den ausgefallensten Saunen weltweit – in unserer Bildergalerie.

