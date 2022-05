Ab dem 16. Mai ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Flugreisen und in Flughäfen in Europa nicht mehr notwendig. Das gab die EASA nun auf ihrer Webseite bekannt.

Aufatmen für viele Flugreisende: Ab dem 16. Mai fällt an europäischen Flughäfen und in Flugzeugen die Maskenpflicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das gaben die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) und die EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) heute auf ihrer Webseite bekannt. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei dann zwar aufgehoben, dennoch werde weiterhin empfohlen, freiwillig eine Maske zu tragen.

Europäische Agentur für Flugsicherheit passt sich der aktuellen Lage der Pandemie an

Mit der Abschaffung der Maskenpflicht wolle man sich der aktuellen Lage der Pandemie anpassen, heißt es in dem Statement. Dazu zähle die aktuell hohe Impfquote und die sich allgemein in der Bevölkerung ausbreitende Immunität gegen das Coronavirus. "Von nächster Woche an werden Masken in allen Fällen des Flugverkehrs nicht mehr verpflichtend sein, weitgehend übereinstimmend mit den sich ändernden Anforderungen für den öffentlichen Verkehr von nationalen Behörden in ganz Europa", erklärt EASA-Geschäftsführer Patrick Ky.

Die neue Regelung soll ab dem 16. Mai in Kraft treten. Dennoch können Airlines weiterhin an ihren eigenen Regeln festhalten und zum Maskentragen raten.