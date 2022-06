Ein Land voller Wasser-Spektakel

Wenn sich tosende Wassermassen einen Abgrund hinunterstürzen, ist das meistens ein tolles Naturspektakel. Da trifft es sich doch, dass Deutschland gleich eine ganze Reihe von tollen Wasserfällen zu bieten hat. Viele von ihnen sind dabei nicht nur wegen ihrer Schönheit ein lohnenswertes Ziel – oft ist auch die Wanderung dorthin ein Highlight.

Los geht's also: Diese 15 Wasserfälle sollten Sie bei Ihrem nächsten Urlaubstrip oder Ausflug nicht verpassen.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit Wasserfällen in Deutschland, die jeden Besuch wert sind >>

Alpen und Schwarzwald sind Spitzenreiter

Deutschland-Urlaub steht ja aktuell ohnehin hoch im Kurs. Und das ist angesichts der Naturschauspiele, die auf kleine und große Entdecker warten, auch ziemlich berechtigt.

Geografisch ist dabei allerdings der Süden von Deutschland klar im Vorteil. Denn je mehr Berge, desto mehr und noch dazu höhere Kaskaden. Insofern sind vor allem die Alpenregion und der Schwarzwald die Wasserfall-Hochburgen der Republik.

470 Meter Tiefenrausch am Königssee

Zu den bekanntesten rauschenden Exemplaren gehören dabei die Triberger Wasserfälle, sie sich über sieben Fallstufen 163 Meter nach unten bewegen. Am höchsten, wie öfters behauptet, sind sie damit aber nicht.

Mit insgesamt 470 Metern ist der Röthbachfall am Obersee, der ganz in der Nähe des berühmten Königssees liegt, unangefochtener Spitzenreiter. Da lohnt sich auch die 90-minütige Wanderung, zumal das Wasser hier steil über eine Bergflanke in die Tiefe rauscht.

Auch Vulkaneifel und Sächsische Schweiz bezaubern

Aber keine Sorge – auch außerhalb von Bayern und Baden-Württemberg gibt es einige schöne Wasser-Spots zu bestaunen: Vom Leuk-Wasserfall mitten in der Altstadt von Saarburg, über den mit Moosen bewachsenen Wasserfall Dreimühlen in der Vulkaneifel bis hin zum Lichtenhainer Wasserfall in der Sächsischen Schweiz.

Am Ende gilt aber bei allen Wasserfällen in unserer Galerie, egal, ob sie nur ein paar Meter hoch oder Rekordhalter sind: An- und zuschauen lohnt sich immer.