Heißluftballon, Dachterrasse oder Helikopterflug: wer es wagt und seine Höhenangst bekommt eine einzigartige Aussicht geboten. Allerdings sollten Sie sich eins dieser Reiseziele aussuchen, damit Sie auch was zu gucken haben. Diese Inseln, Hotelresorts und Landschaften gehören zu den schönsten der Welt. Und natürlich nicht nur von oben betrachten, aber gerade aus der Vogelperspektive werden Urlaubsparadiese zu wunderbar faszinierenden Momentaufnahmen. Zusammen mit HolidayCheck präsentieren wir Ihnen 10 Luftaufnahmen, die von oben betrachtet atemberaubend sind!

Hier geht's zur großen Bildershow mit den besten Aufnahmen von der Welt von oben!

Luftaufnahme der Welt von oben: Lagune von Ölüdeniz in der Türkei

Sie waren schon öfter in der Türkei, aber dass Anatolien von oben wie die Südsee aussehen kann, war Ihnen neu! Die Lagune von Ölüdeniz mit den feinen Sandstränden und dem kristallblau-türkisem Meer wird nicht ohne Grund die Türkische Riviera genannt. Hier sonnen Sie sich rund um die Lagune und können mit der Sonne Ihre Liegeposition anpassen. Suchen Sie sich mit dem Paraglider-Flug von oben aus, wo Sie die kommenden Tage abhängen wollen! Ein Ausflug in die türkischen Wolken kostet rund 80 Euro und ist definitiv Gold wert, denn mal ehrlich: vom Wasser aus hätten Sie die ganze Pracht dieser Lagune niemals in voller Wucht genießen können.

Luftaufnahme der Welt von oben: Pagodenfeld von Bagan in Myanmar

Pagoden, Palmen, Tempel und Ruinen noch und nöcher! In einem Heißluftballon über Myanmar genießen Sie das traumhafte Panorama vor den gigantischen Tempelanlagen von Bagan. Zwar müssen Sie unbedingt in einen der 2000 Tempel gehen, um die wahre Mystik der Ruinen verstehen, aber von oben wirkt das alles noch unfassbarer. Die Ruinen strahlen besonders morgens im leuchtenden Sonnenaufgang und wie könnten Sie das besser fotografieren, als von oben? Fotoapparat nicht vergessen, aber vor allem mit dem Auge und im Herzen bewahren!

Luftaufnahme der Welt von oben: Ari Atoll auf den Malediven

Alle Frischvermählten wollen auf die Malediven. Doch die meisten von Ihnen kommen dann doch nicht aus dem Bett! Dabei wäre eine Sause mit dem Wasserflugzeug ein wahrer und nachhaltiger Höhepunkt in den unvergesslichen Flitterwochen. Aber auch für alle anderen ist ein Blick von oben auf die Malediven ein Muss. Immerhin handelt es sich dabei nicht nur um eine große Insel, sondern um über 1100 kleine Inseln, Inselchen und Atolle. Ja, eine eigene Insel müsste man besitzen... Mit oder ohne Ehepartner.

Luftaufnahme der Welt von oben: Kappadokien in der Türkei

Verrückt, das sieht ja aus wie ein Gletscher, mitten in der Wüste der Türkei! Aber das ist Tuffstein! Der wirkt wie weicher Schaum und ist die Touristen-Attraktion Kappadokiens. Das liegt mitten im Zentrum der Türkei, weswegen Sie es als bisheriger Besucher der Strände wohl noch nicht kennen. Doch diese bizarren Felsstrukturen sehen von oben auch am eindrucksvollsten aus. Buchen Sie eine romantische Ballonfahrt, abends oder zum Sonnenaufgang. So können Sie die ganze Pracht der türkischen Tuffstein-Klippen in einem Panoramaflug erkunden.

Luftaufnahme der Welt von oben: Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten

In Dubai steht der höchste Wolkenkratzer der Welt, das Burj Khalifa, aber auch duzende andere schwindelerregend hohe Gebäude. Nicht nur durch diese Hochhäuser sieht Dubai aus wie eine unwirkliche Spielzeugstadt. Doch die Luxus-Metropole wurde eben am Reißbrett erfunden und in die Wüste gebaut, daher sieht das Zentrum von Dubai eben so aus: Riesenpool in der City, krasse Türme, umschlossen von Statdtautobahnen und dahinter das graubraune Hinterland. Zwar können Sie Dubai von oben auch via Wolkenkratzer angucken, aber mit einem Rundflug im Helikopter oder mit dem Wasserflugzeug haben Sie zusätzlich das aufregende Kribbeln von Höhenangst. Aber da die Welt von unten so unwirklich ist, werden Sie sich eh wie in einem Film fühlen.

Luftaufnahme der Welt von oben: Namib-Wüste in Namibia

Sieht aus wie ein feines Öl-Gemälde, ist aber die schroffe Landschaft der gigantischen Namib-Wüste. Bei einem Rundflug mit der Cessna erhält man einen Eindruck über die wirkliche Größe der Sandsteppe – und ihre wilde Schönheit. Von oben schimmern die Dünenformationen in der heißen Sonne Afrikas in den faszinierendsten Farbtönen.

Luftaufnahme der Welt von oben: Victoria-Fälle in Sambia

Diese Wasserfälle muss man gesehen haben – am besten aus der Luft! Atemberaubend ist der Ausblick vor allem in der Regenzeit: Dann schwillt der Sambesi zu einem wahren Monsterfluss an. Mutige nehmen nach dem aufregenden Rundflug ein Bad im gefährlichsten Pool der Welt, dem Devil’s Pool direkt am Abgrund.

Luftaufnahme der Welt von oben: Masai Mara in Kenia

Eine Luftballontour über die kenianische Steppe bietet viele Vorteile. Tiger sind weit weg, Sie brauchen sich nicht vor giftigen Schlangen zu fürchten und heiß ist es hier oben genau wie unten. Eine typische Safari wird zwar üblicherweise im geschützten Jeep durchgeführt, doch empfehlen wir Ihnen die Safari in der Luft! Hier oben genießen Sie friedlich die Weite der Steppe, beobachten, wie Gazellen von Löwen gejagt werden oder sehen seltene Elefanten. Niemals haben Sie Tiere besser beobachten können, als von oben!

Luftaufnahme der Welt von oben: Great Barrier Reef in Australien

Das Great Barrier Reef ist mit seinen 20 Metern das berühmteste Korallen-Riff der Welt und leider von den Umweltverschmutzungen bedroht. Die Fische, Schwämme und Pflanzen kämpfen seit Jahren dagegen an und als tauchbegeisterter Tourist sollten Sie es natürlich vor allem von unten erkunden. Doch auch aus der Luft ist zu erkennen, wie sich das Riff in Herzform an die Küste schmiegt. Wirklich romantisch! Kein Wunder, dass viele Verliebte einen Flug über die Küste buchen und man für rund 200 Euro einen der wohl schönsten Orte für einen Heiratsantrag geboten bekommt. Hier muss man einfach "Ja!" sagen.