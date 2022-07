Dänemark: Nacktbaden ist so weit verbreitet, dass mittlerweile anstatt der "oben ohne"-Strände Textilstrände ausgewiesen werden.

Frankreich: Nacktbaden ist besonders an der Atlantikküste weit verbreitet und wird toleriert. Viele Strände in Südfrankreich können als Nacktbadestrand genutzt werden.

Korsika: Hier herrschen jedoch andere Sitten. Nur in versteckten Buchten sind FKK-Anhänger unter sich. Und bei "oben ohne" an normalen Stränden kann leicht 150 Euro Bußgeld verhängt werden!

Griechenland: Nacktbaden ist offiziell verboten, jedoch werden auf den Urlaubsinseln Zugeständnisse an den Tourismus gemacht. Besonders auf den Kykladen und anderen, touristisch erschlossenen Inseln, ist FKK an ausgewiesenen Stränden erlaubt. Auf Mikonos ist Nacktbaden beispielsweise an mehreren Stränden ausdrücklich erlaubt, zum Beispiel am Paradise und am Agrari Beach. Auf Kreta ist FKK am Strand Plakias erlaubt. Einen offiziellen "oben ohne"-Badestrand gibt es zudem in der Nähe Plakias in der Damnonibucht. Klein, aber fein: Auf Chrissi ist Nacktbaden kein Problem. Auf der Insel ist nicht viel los. Kein Strom, kein Wasser und viele Camper.

Großbritannien: Vorsicht bei "Familienstränden" - hier ist jeder Fetzen Blankheit verboten und verpönt. An Englands Südküste allerdings gibt es ein paar Strände, wo "oben ohne" bzw. FKK erlaubt ist, z.B. in Bournemouth und Torquay.

Italien: Nacktbaden ist ausdrücklich verboten! Das Bräunen "oben ohne" wird jedoch geduldet. Auf Elba gibt es Buchten, wo Nacktbaden stillschweigend toleriert wird und auf Sizilien und Sardinien wird "oben ohne" fast überall geduldet - der Rest sollte bedeckt bleiben!

Kroatien: Europas wohl größtes "oben ohne"-Resort Koversada liegt bei Vrsar. Von Spöttern nur "Steine & Nackte" genannt, erstreckt sich die bekannteste FKK-Siedlung Europas seit 1961 auf einer Halbinsel von mehr als 120 Hektar und bietet Unterkünfte in Campingplatz und Ferienwohnungen. Das Dorf Valalta ist eines der ältesten und beliebtesten Feriendörfer der FKK - Anhänger. Schon 1968 wurde das preiswerte FKK-Paradies gegründet, es befindet sich direkt am Limfjord "Limski Zaliv". Auf der Urlaubsinsel Krk ziehen sich FKK-" Wildbadebuchten" an der Küste entlang bis zum drei Kilometer entfernten FKK Camp Konobe. Die ebenfalls beliebte FKK-Siedlung Solaris liegt auf der Halbinsel Lanterna - knapp 12 Kilometer von Porec entfernt.

Malta: Offiziell ist FKK nicht erlaubt, aber in fast allen Ferienregionen hat sich oben ohne etabliert.

Portugal: Hier kann nur in Ferienanlagen "oben ohne" gebadet werden - gänzlich unverhülltes Strandvergnügen ist verboten. An der Algarve haben sich jedoch einige Buchten als Mekka für FKK-Anhänger etabliert.

Spanien: An den meisten touristischen Stränden des Festlandes ist "oben ohne" erlaubt. Nahtlos bräunen auf den Balearen (Mallorca, Ibiza, Formentera) ist zwar offiziell nicht genehmigt, wird aber außerhalb der Dörfer und abseits der Hotels nicht beanstandet. Ibiza hat zwei offizielle Nacktbadestrände, Formentera nur einen. In den Touristenzentren der Kanaren hat sich das Baden oben ohne an Strand und Swimmingpool eingebürgert. Oben ohne ist nicht genehmigt und generell unüblich, doch an bestimmten Stränden stillschweigend geduldet. Auf Gran Canaria bieten sich Strände an den Dünen von Maspalomas an, auf La Gomera wird FKK in der berühmten "Schweinebucht" betrieben.

Türkei: FKK ist grundsätzlich verboten, selbst innerhalb der Ferienanlagen wird oben ohne als Anmache gewertet - mit explizit ausgewiesenen Ausnahmeregelungen einzelner Hotels.