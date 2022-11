© imago images/Kyodo News



Am 11. März 2011 kam es zur größten Atomkatastrophe seit Tschernobyl im Jahr 1986. Nach einem Erdbeben der Stärke 9,0 fiel im Atomkraftwerk Fukushima das Kühlsystem in vier Reaktoren aus. In drei Reaktoren kam es zum Super-GAU: zur Kernschmelze.