Alles fließt: Diese deutschen Ströme ziehen uns in ihren Bann

Am Neckar kommen Naturliebhaber auf ihre Kosten. Viele Pflanzen- und Tierarten sind im und am Nebenarm des Rheins zu Hause. Entlang seines Ufers haben frühere Herrscher einige Burgen und Schlösser erbauen lassen. Der Name hat einen keltischen Ursprung und bedeutet so viel wie "böser Fluss".