Bella Italia: Geheimtipps jenseits der Touristenströme

Obwohl Matera 2019 zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt wurde, ist die Stadt in Basilikata immer noch ein Geheimtipp. Das Alleinstellungsmerkmal sind die Höhlensiedlungen Sassi di Matera, in denen bis in die 1950er-Jahre noch Menschen lebten.