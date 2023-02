© Thinkstock/iStock/trekandshoot



Auf die Landkarte schauen: Das Gute ist – wenn Sie die FKK-Regeln einmal verinnerlicht haben, kommen Sie an fast jedem Nudisten-Strand der Welt klar. Die Etikette der FKK-Fans ist international ziemlich ähnlich. Eins sollten Sie dennoch gerade im Ausland beachten: Nicht jede Nation liebt das Nacktbaden so wie die Deutschen. Wenn Sie nur ohne Badehose im Urlaub richtig glücklich sind, checken Sie also erst mal, ob das geplante Reiseland FKK überhaupt erlaubt. Das fängt bereits in Europa an. So ist Kroatien zum Beispiel ein Paradies für FKKler, auf Malta ist Nacktbaden offiziell verboten. In Estland wiederum ist z.B. der FKK-Strand von Pärnu nur Frauen vorbehalten.