Die Brüder Grimm lassen grüßen: Märchenhafte Orte weltweit

Diese weißen Kalksteinterrassen sind in der Türkei, an der Ägäischen Küste, entstanden. Die Pamukkale, was so viel wie "Watteburg" bedeutet, gehört zu den beliebten Sehenswürdigkeiten des Landes. Das heiße Wasser soll eine heilende Wirkung haben.