Die tödlichsten Tiere der Welt

© picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner Pressefoto/Michael Memmler



… und Elefant

Von wegen, sanfte Riesen. Auch durch Elefanten sterben jährlich ca. 100 Menschen. Nicht nur in der freien Wildbahn sollte man sich vor den Dickhäutern in Acht nehmen. Elefanten sind laut der European Elephant Group die gefährlichsten Wildtiere in Menschenhand.