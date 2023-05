Die unhöflichsten Städte Deutschlands

© picture alliance / imageBROKER | Egon Bömsch



Platz 6: München

Die Bayerische Landeshauptstadt landet mit einer 5,92 auf der Unhöflichkeitsskala auf dem sechsten Rang. Die Befragten gaben zum Beispiel an, dass in München nicht genug in der Nähe von Fußgängern gebremst wird.