© IMAGO / imagebroker / Sonja Jordan



Misthaufen

Der Misthaufen ist deutlich größer als der Name vermuten lässt. Er liegt im Lechquellengebirge nördlich der Roten Wand (Foto), im österreichischen Vorarlberg, und ist 2436 Meter hoch. Sein Name hat übrigens wirklich mit dem Vorbild eines Misthaufens zu tun. Früher wurde der in Voralberg nämlich in quadratischer Form angelegt und der Berg ähnelt diesem Aussehen.