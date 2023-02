Die aufregendsten Fußgängerbrücken der Welt

© Getty Images



Caminito del Ray, Malaga

Der Klettersteig Caminito del Ray in der spanischen Provinz Malaga ist an sich schon atemberaubend. Immerhin führt er in 100 Metern Höhe entlang und überquert dabei zwei Schluchten, die bis zu 200 Meter tief sind. Von der Brücke aus in die Tiefe zu sehen, ist ein Erlebnis.