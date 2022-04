Diese Sehenswürdigkeiten haben einen Doppelgänger

© Roman Yanushevsky/Shutterstock.com



Eine Kopie des Petersdoms in Rom befindet sich in Afrika. Die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix steht in Yamoussoukro, Elfenbeinküste. Von 1985 bis 1988 wurde die römisch-katholische Kirche gebaut und 1990 von Papst Johannes Paul II. eingeweiht.