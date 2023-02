© imago/imagebroker/Bahnmüller



Walchenseekraftwerk

Im bayerischen Kochel am See wurde 1924 dieses Hochdruck-Speicherkraftwerk in Betrieb genommen. Vor allem die gewaltigen Fallrohre machen es zu einem Hingucker. Jährlich besuchen rund 100.000 Touristen das Industriedenkmal. Das Kraftwerk ist bis heute eines der größten seiner Art in Deutschland.