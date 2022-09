© 360b/Shutterstock.com



Auch der Watzmann in den Berchtesgadener Alpen hat es in sich. Der höchste Gipfel bildet die Watzmann-Mittelspitze mit 2.713 Metern. Vor allem die Ostwand fordert Bergsteiger heraus. Bei dem Versuch, die Felswand zu erklimmen, stürzten bereits mehr als 100 Personen in den Tod.